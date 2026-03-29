La campagna elettorale della coalizione di centro sinistra per il rinnovo del mandato di sindaco è iniziata con un messaggio che richiama una celebre canzone. La coalizione ha annunciato una strategia che prevede una forte attenzione al territorio e una composizione politica ampia. La candidatura a sindaco di Massimo Isola viene sostenuta pubblicamente in questa fase preliminare.

’Si muove la città’, con queste parole liberamente ispirate dalla celebre canzone ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla è iniziata la campagna elettorale della coalizione di centro sinistra a sostegno della ricandidatura a sindaco di Massimo Isola. Nel tardo pomeriggio di ieri si è svolto l’incontro pubblico alla presenza del presidente della Regione Michele de Pascale. "Siamo qui tutti a sostenere Massimo che in questi anni si è dedicato con cuore, passione, competenza a Faenza – ha esordito il presidente della Regione –. Ha affrontato due grandi emergenze: da un lato ovviamente quella all’inizio della legislatura con il Covid e poi le tre... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Isola: "Coalizione larga e attenzione al territorio"

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