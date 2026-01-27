Pd al lavoro per il dopo Missiroli a Cervia | Puntiamo su coalizione larga Prima si va a votare meglio è

In seguito alle recenti tensioni politiche a Cervia, il Pd si impegna a creare una coalizione ampia per il futuro amministrativo della città. L’obiettivo è procedere rapidamente alle elezioni, ritenendo che un voto anticipato possa favorire stabilità e chiarezza. La situazione richiede un impegno condiviso per garantire continuità e rappresentanza alla comunità locale.

Il segretario provinciale dem Dalmonte: "Non ho condiviso la scelta di Missiroli, ma a livello umano gli sono vicino. In questo anno e mezzo lavoro importante e giusto da parte della Giunta, da qui si deve ripartire" Dopo il terremoto politico scatenatosi in seguito al ritiro delle dimissioni di Mattia Missiroli, poi sfiduciato dalla maggioranza di centrosinistra in Consiglio comunale, ora a Cervia si lavora per costruire il nuovo orizzonte politico della città. Già partito il dialogo all'interno del centrosinistra che dovrà rinsaldare l'alleanza e individuare una nuova figura su cui puntare come candidato sindaco per il post Missiroli, mentre è stato nominato il commissario prefettizio Michele Formiglio che gestirà il Comune fino alle prossime elezioni.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Missiroli Cervia

A Cervia si registra una crisi politica dopo le dimissioni di Mattia Missiroli da sindaco, successivamente revocate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Missiroli Cervia

Argomenti discussi: Elly Schlein incontra Silvia Salis: Piena fiducia per il lavoro che stiamo facendo a Genova; Speranza: Referendum, il Pd non può stare fermo per paura di perdere; Oltre mille firme per difendere il lavoro: il PD in strada a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori di Coop Etruria; Il Pd avvia il lavoro sul programma, M5s ancora freddo su Renzi.

Pd Arezzo: al via i tavoli programmatici. Un percorso di ascolto e partecipazione per costruire proposte per la cittàCome deciso nell’Assemblea comunale del 12 gennaio, prendono avvio i tavoli programmatici del Partito Democratico di Arezzo ... lanazione.it

Salute. Parma (Pd): Al lavoro su legge ad hoc partendo dai territoriLa consigliera regionale Pd dell'Emilia Romagna, Alice Parma spiega quello che ha intenzione di fare la Regione su salute e prevenzione. chiamamicitta.it

Sfiducia a Missiroli, il punto di de Pascale: «Mancava la serenità, ora decidano i cervesi» - facebook.com facebook