Piana di Rosia impianti alla larga | Vogliamo tutelare il territorio

A Piana di Rosia, i residenti e le associazioni locali hanno deciso di opporsi agli impianti industriali proposti, sostenendo che la priorità deve essere la tutela del territorio e delle sue caratteristiche paesaggistiche e agricole.

Tutelare e valorizzare un'area di grande pregio paesaggistico e culturale, caratterizzata da una tessitura agricola tradizionale e sostanzialmente integra dal punto di vista ambientale. Con questi obiettivi la giunta comunale di Sovicille ha approvato all'unanimità una delibera con cui richiede l'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico per la " Piana di Rosia ". Il territorio comunale di Sovicille, esteso su circa 14.374 ettari, è già vincolato per il 75-80% grazie a precedenti decreti ministeriali e normative regionali, che hanno contribuito a uno sviluppo sostenibile, bilanciando crescita economica, tutela ambientale e benessere sociale.

