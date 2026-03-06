Un video diffuso in Cisgiordania mostra un missile balistico iraniano che attraversa il cielo e sgancia bombe a grappolo. Il filmato sembra documentare un lancio da parte di Teheran e la presenza di ordigni all’interno del missile. La scena si svolge nella regione, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui responsabili.

Un video girato in Cisgiordania sembra mostrare missili balistici iraniani sorvolare il cielo e sganciare bombe più piccole, che si trovano all'interno del missile. N.R. Jenzen-Jones, direttore dell'Armament Research Services, ha affermato che, in base al numero di oggetti visibili, si tratta di bombe a grappolo, le stesse che Israele ha affermato che l'Iran starebbe usando durante alcuni attacchi. Si tratta di una tipologia di armi che, secondo i detrattori, uccidono indiscriminatamente e mettono in pericolo i civili anche molto tempo dopo il loro utilizzo. Secondo Jenzen-Jones e altri esperti, anche Israele in passato ha utilizzato bombe a grappolo in precedenti guerre in Libano.

© Lapresse.it - Iran, missile di Teheran sorvola la Cisgiordania e sgancia bombe a grappolo

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Attacco all'Iran, missile di Teheran centra palazzo in BahreinDiversi edifici residenziali nella capitale del Bahrein, Manama, sono stati colpiti, da missili di Teheran.

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

Iran, la guerra si allarga. Raid israeliani su Beirut, missili di Teheran su Tel Aviv
La guerra in Medio Oriente si allarga. L'esercito israeliano ha affermato che sta conducendo nuovi attacchi su Beirut, in Libano.

Guerra Usa Iran, bombardato il bunker di Khamenei. Raid di Israele in Libano: esplosioni a Beirut. Wp: «Da Mosca dati di intelligence a Teheran per colpire forze Usa»
Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ...

Guerra in Iran e gli aumenti su benzina e gas: la nostra intervista all'economista Luca Spataro che ci spiega cosa può fare l'Europa per difendersi

#Iran, #Trump: "Una perdita di tempo l'invio di truppe di terra #Usa" #Teheran #Tehran