Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il crollo del regime in Iran dipende dagli iraniani, sottolineando che la responsabilità di un eventuale cambiamento politico è nelle mani del popolo iraniano. La sua affermazione si concentra sulla volontà interna e sulla capacità di influenzare il destino politico del paese. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stata fornita in merito a questa posizione.

Il rovesciamento del regime in Iran è nelle mani del popolo iraniano. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “La nostra aspirazione è quella di indurre il popolo iraniano a liberarsi dalla tirannia“, ha affermato Netanyahu durante una visita a tarda notte al centro operativo nazionale per le emergenze sanitarie. “In ultima analisi, dipende da loro. Ma non c’è dubbio che con le azioni intraprese finora stiamo spezzando loro le ossa, e il nostro braccio è ancora teso. Se insieme al popolo iraniano avremo successo, porremo fine in modo permanente e porteremo un cambiamento”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Crollo regime Teheran dipende dagli iraniani"

