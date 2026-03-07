A Teheran è rebus sulla successione di Khamenei | affiorano crepe nel regime

A Teheran si infittiscono i dubbi sulla successione di Khamenei, meno di una settimana dalla sua scomparsa. La questione della nomina del nuovo leader supremo resta irrisolta, nonostante la costituzione iraniana indichi tempi stretti per completare la procedura. Le crepe all’interno del regime diventano evidenti mentre le autorità cercano di delineare chi prenderà il suo posto.

A meno di una settimana dalla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, la sua successione resta ancora un rebus, nonostante la costituzione iraniana preveda tempi brevi per la nomina della nuova Guida Suprema. A chi spetta la scelta Formalmente, la scelta spetta all’Assemblea degli Esperti, un organo di 88 religiosi, ma nell’attuale fase di crisi, la decisione finale sarà una prova di forza tra chi vuole blindare il regime attraverso il figlio dell’ex guida religiosa e chi, temendo rivolte interne o il collasso, spinge per una guida più collegiale o moderata. La riunione degli esperti che dovranno scegliere il nuovo leader potrebbe tenersi entro il fine settimana, ha annunciato un membro del consiglio, l’ayatollah Hossein Mozaffari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

