Iran Mezzaluna Rossa soccorre civili intrappolati sotto le macerie dopo un attacco Usa a Teheran

A Teheran, la Mezzaluna Rossa è intervenuta per soccorrere civili rimasti intrappolati sotto le macerie di edifici colpiti da un attacco condotto congiuntamente da forze americane e israeliane. L’intervento è iniziato subito dopo l’attacco, che ha causato danni strutturali agli edifici nel centro della città. Non ci sono ancora dettagli sul numero di vittime o sui feriti.

A Teheran la Mezzaluna Rossa è intervenuta immediatamente in aiuto dei civili rimasti bloccati sotto le macerie di alcuni edifici dopo un attacco congiunto delle forze americane e israeliane. Nelle immagini girate dai soccorritori si vede scavare nella notte tra le rovine di una struttura per cercare di estrarre le persone ancora vive, ma bloccate dai calcinacci. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, facendo ricorso anche ai cani per individuare altri feriti o vittime. Oltre alla capitale, ci sono stati bombardamenti anche nella provincia di Gilan. Questo articolo Iran, Mezzaluna Rossa soccorre civili intrappolati sotto le macerie... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Mezzaluna Rossa soccorre civili intrappolati sotto le macerie dopo un attacco Usa a Teheran Articoli correlati La Mezzaluna rossa in Iran: «Finora 787 morti dopo gli attacchi». l’Idf entra in Libano. Teheran: «Europei, non unitevi al conflitto» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni. Leggi anche: La donna è rimasta intrappolata sotto le macerie della sua casa a Teheran dopo un raid israeliano Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele Approfondimenti e contenuti su Mezzaluna Rossa Temi più discussi: Violenti raid a Teheran, i cani da soccorso cercano sopravvissuti tra le macerie; Mezzaluna Rossa iraniana: bilancio vittime aggressione israelo-americana; L’acceleratore saudita e il freno pakistano: manovre intorno all’Iran; Video. Iran diffonde le immagini degli attacchi USA-Israele mentre crescono i timori di guerra. Iran: morto operatore della Mezzaluna Rossa. Valastro (Cri), da inizio anno 7 colleghi deceduti in servizio. Non rispettata la vita di nessuno, neppure quella di chi aiutaSiamo addolorati per la morte di Hamidreza Jahanbakhsh, operatore della Mezzaluna Rossa Iraniana (Ircs), rimasto ucciso durante un’operazione di ricerca e soccorso a Tiran-o-Korun, nella provincia di ... agensir.it Iran, i danni e i soccorsi dopo gli ultimi attacchi a TeheranRoma, 24 mar. (askanews) - Nelle immagini condivise dalla Mezzaluna Rossa iraniana sui social, si vedono i soccorritori al lavoro dopo gli ... notizie.tiscali.it ANWAR Ansa, 29 marzo 2025: "La Mezzaluna Rossa Palestinese si è detta 'scioccata' dopo il ritrovamento del corpo smembrato di Anwar Abdel Hamid al-Attar, capo della missione di soccorso scomparsa una settimana a Tal as-Sultan, a sud di Rafah. Sul luo - facebook.com facebook Sulla croce rossa e sulla mezzaluna rossa ci sparano altri. A Gaza ad esempio. Io sono disarmato e non sparo mai. Neanche a capodanno…eh!Stasera lasciatemi gioire vi prego. Pace e libertà. x.com