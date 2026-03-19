Una donna iraniana si trova sotto le macerie della propria casa a Teheran, colpita da un raid israeliano. In preda alla paura, grida disperate chiedendo se sua figlia sia ancora viva. La scena si svolge in un quartiere della capitale iraniana, dove i soccorritori stanno cercando di estrarre le persone intrappolate. La situazione rimane critica mentre si attendono aggiornamenti sulle persone coinvolte.

( a skanews) — «Mia figlia, mia figlia, la mia bambina. È viva?». È il grido di angoscia di una donna iraniana, sepolta sotto le macerie della sua casa a Teheran dopo un raid israeliano. Mentre i soccorritori della Mezzaluna rossa ancora stanno cercando di tirarla fuori e metterla in salvo, l’unico pensiero è la figlia, che era in casa con lei. Iran, guerra agli stereotipi di genere. guarda le foto «Non si muova, signora, la porteremo fuori tra un attimo. Ci siamo quasi. Non si muova», le dicono i soccorritori preoccupati dalla possibilità di altri crolli. «Mia figlia», continua ad urlare la donna al paramedico che risponde: «Si calmi! L’hanno portata di sotto, non faccia così». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La donna è rimasta intrappolata sotto le macerie della sua casa a Teheran dopo un raid israeliano

Articoli correlati

Libano, raid israeliano rade al suolo un edificio commerciale: i negozianti tra le macerieI residenti e i negozianti di Sidone, una città costiera nel sud del Libano, mostrano i danni causati nel loro quartiere da un attacco israeliano,...

Leggi anche: Raid israeliano su Teheran, Katz: «Abbiamo eliminato il capo della sicurezza Larijani e il comandante Soleimani, ora sono all'inferno»

Contenuti e approfondimenti su La donna è rimasta intrappolata sotto...

Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Media Iran, 'morta una donna nel raid vicino a manifestazioni a Teheran'; Media Iran, 'morta una donna nel raid vicino a manifestazioni a Teheran'; Guerra in Medio Oriente: nuovo leader a Teheran, missili nel Golfo e petrolio oltre i 100 dollari.

Teheran, donna estratta viva dalle macerie dopo un raid: il video del salvataggioLa donna chiede della figlia, il soccorritore la rassicura mentre la porta fuori dalle macerie dell’edificio ... msn.com

Media Iran, 'morta una donna nel raid vicino a manifestazioni a Teheran'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Piano di sei Paesi, tra cui l'Italia, per riaprire Hormuz. Teheran minaccia: "Sarete anche voi responsabili dell'aggressione" - https://shorturl.at/Fb2TR - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Trump minaccia l'Iran: "Distruggeremo i giacimenti di gas se Teheran attaccherà di nuovo il sito in Qatar". Un drone ha colpito una seconda raffineria di petrolio in Kuwait, provocando un incendio. #ANSA x.com