Iran la guerra continua Esplosioni a Nord di Teheran Wp | Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra – La diretta

Dopo oltre un mese di conflitto, le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti persistono senza segnali di de-escalazione. Nelle ultime ore si sono registrate esplosioni a nord di Teheran, mentre fonti militari statunitensi indicano che il Pentagono si sta preparando a operazioni terrestri nelle prossime settimane. La guerra continua senza sosta, coinvolgendo diverse aree e aumentando la complessità del quadro regionale.

Questo è il 31esimo giorno di guerra. Un conflitto, quello tra Iran contro Israele e Usa, che non accenna a dipanarsi. Gli Houthi ieri hanno annunciato una seconda operazione contro Israele, mentre il Pakistan tenta una mediazione tra i due stati e Teheran. I rapporti di questo paese sono talmente buoni con l’Iran che 20 navi pakistane hanno ricevuto il permesso di transito nello Stretto di Hormuz. I Pasdaran intanto minacciano di colpire gli atenei americani nell’area del Golfo. Due potenti esplosioni hanno scosso la zona nord di Teheran nelle prime ore di domenica. Lo riferisce l’agenzia AFP. Le esplosioni si sono verificate nella capitale... 🔗 Leggi su Open.online

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