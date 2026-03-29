Missili e minacce gli Houthi in campo Esplosioni a Nord di Teheran Il Pentagono si prepara a  lunghe azioni di terra

Nel conflitto in Medio Oriente, gli Houthi hanno sostenuto di aver lanciato un missile contro le forze israeliane, mentre esplosioni sono state segnalate a nord di Teheran. Il Pentagono ha dichiarato di essere pronto a intraprendere azioni di terra di lunga durata, e gli episodi di attacchi e minacce continuano a essere segnalati nella regione.

Due potenti esplosioni hanno scosso la zona nord di Teheran nelle prime ore di domenica. Lo riferisce l'agenzia AFP. Le esplosioni si sono verificate nella capitale iraniana intorno alle 7:20 del mattino mentre erano in funzione i sistemi di difesa aerea, anche se non è chiaro quale fosse l'obiettivo Un membro del parlamento iraniano ha annunciato che è stata presentata una proposta di legge che chiede a Teheran di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). In un post su X, Malek Shariati ha dichiarato che la proposta di legge è stata deferita alla commissione legislativa del parlamento. Le richieste di... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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