Nel conflitto in Medio Oriente, gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un missile che è stato intercettato dalle forze israeliane. Il Pentagono si sta preparando a interventi terrestri prolungati, secondo quanto riportato dal Washington Post. Nel frattempo, gli Houthi continuano a rafforzare le loro posizioni, mentre le tensioni nella regione restano alte.

Un membro del parlamento iraniano ha annunciato che è stata presentata una proposta di legge che chiede a Teheran di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). In un post su X, Malek Shariati ha dichiarato che la proposta di legge è stata deferita alla commissione legislativa del parlamento. Le richieste di ritiro dell'Iran dal TNP si sono intensificate mentre gli Stati Uniti e Israele continuavano a sferrare attacchi multipli contro gli impianti di energia nucleare iraniani, compreso quello di Bushehr. Shariati ha dichiarato di stare inoltre spingendo per l'abrogazione di una legge iraniana, che funge da quadro di riferimento per l'accordo nucleare iraniano del 2015, abbandonato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo primo mandato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Missili e minacce, gli Houthi al fianco di Teheran. Il Wp: «Il Pentagono si prepara a lunghe azioni di terra»

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