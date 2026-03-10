Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che si tratta della fine della guerra e dell'inizio della costruzione di un nuovo Paese in Iran. I giornalisti gli hanno rivolto alcune domande sui recenti commenti riguardanti la situazione nel paese. La conversazione si è concentrata sulle sue affermazioni, senza ulteriori approfondimenti o analisi. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di attenzione internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato interpellato dai giornalisti sui commenti rilasciati nelle scorse ore, quando aveva detto a un cronista che la guerra in Iran era “molto completa”, mentre il Pentagono nello stesso giorno aveva scritto sui social: “Abbiamo solo appena iniziato a combattere”. “Sono vere entrambe le cose. L’inizio è l’inizio della costruzione di un nuovo Paese. Ma certamente loro non hanno più una Marina. Non hanno più un’Aeronautica. Avevano sistemi di difesa antiaerea: sono stati tutti distrutti. Non hanno radar. Non hanno telecomunicazioni. E non hanno più una leadership. È tutto sparito”, ha spiegato Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "È la fine della guerra e l'inizio della costruzione di un nuovo Paese"

