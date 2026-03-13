La guerra in Iran, innescata da un attacco di Usa e Israele, ha portato alla cancellazione dei gran premi di Bahrein e Arabia Saudita nel calendario di Formula 1. La decisione è stata annunciata dagli organizzatori e riguarda le gare previste nel Medio Oriente. La situazione politica ha quindi influenzato direttamente il calendario della competizione automobilistica.

L’attacco di Usa e Israele all’ Iran, con la conseguente guerra estesa a tutto il Medioriente, provoca i primi effetti concreti anche nel mondo dello sport. La Formula 1 infatti ha deciso di cancellare il gran premio del Bahrein e quelllo dell’ Arabia Saudita dal calendario del Mondiale 2026. Lo riporta Sky Sports Germania, che parla di un imminente comunicato ufficiale. Il Gp del Bahrein era in programma il 12 aprile, mentre la gara sul circuito di Gedda si sarebbe dovuta svolgere una settimana più tardi. La Formula 1, per il momento, ha in programma di tornare nel Golfo persico solo a fine stagione, quando sono in programma il Gp del Qatar il 29 novembre e ad Abu Dhabi, il 6 dicembre, gara che come accade da alcuni anni concluderà la stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran, Formula 1: “Cancellati i gran premi del Bahrein e dell’Arabia Saudita”

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