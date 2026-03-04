Il presidente della Repubblica ha affermato che la guerra si sta diffondendo in diverse zone del mondo, avvertendo che questa realtà non è lontana dall’Italia. Il ministro degli Esteri ha precisato che il nostro paese non è coinvolto nel conflitto e che la posizione ufficiale è allineata con quella dell’Unione Europea. La situazione internazionale resta sotto stretta osservazione.

Roma, 4 marzo 2026 - La guerra è «tornata a spargere sangue nel mondo», «in tante sue parti» e, come già era stato per il conflitto ucraino, «anche non lontano dalla nostra Italia ». Mentre il governo, a Palazzo Chigi, vive una giornata di vertici e di contatti con l’area di crisi che si è aperta in Medioriente dopo l’attacco Usa-Israele all’Iran e la risposta iraniana, il Quirinale, non nasconde preoccupazioni. Preoccupazione per il mondo che si infiamma di un’altra guerra, ma anche – e questo è il punto politico – per il contrapporsi, nella vita internazionale, di due visioni: da un lato chi impone la sua forza e pensa solo ai suoi interessi, dall’altro chi privilegia la cooperazione multilaterale, condividendo difficoltà e obiettivi con gli altri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mattarella: “Guerra vicino a noi”. Il ministro degli Esteri: “Non siamo nel conflitto, la nostra posizione è quella della Ue”

Temi più discussi: Sviluppi della crisi in Iran, Meloni informa Mattarella. Contatti con i leader del Golfo; Guerra Usa-Iran, Meloni al telefono con Mattarella: timori di escalation nei paesi arabi. La task force per gli italiani; Iran, Meloni agli italiani: Siate prudenti. Tajani: Se situazione peggiora evacuazione in poche ore; Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato.

Mattarella: 'Guerra vicino a noi, c'è chi pensa solo ai suoi interessi'Nella vita internazionale due mondi, due scuole di pensiero si scontrano: quello di chi impone la sua forza e pensa solo ai suoi interessi e quello di chi invece privilegia la cooperazione multilatera ... ansa.it

Mattarella: 'La guerra è tornata a spargere sangue, anche vicino a noi''E' un tempo in cui servono fiducia e speranza. Necessario abbattere i muri della paura'. Salvini: 'Cdm in settimana sull'Iran, Meloni andrà in Parlamento' (ANSA) ... ansa.it

