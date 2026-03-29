Iran i mediatori trattano per la riapertura di Hormuz Wp | Gli Usa si preparano a settimane di operazioni di terra – La diretta

Oggi, 29 marzo, segna il 31esimo giorno di guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, con i combattimenti ancora in corso e nessuna soluzione immediata all’orizzonte. I mediatori stanno cercando di negoziare la riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre fonti statunitensi indicano preparativi per operazioni di terra nelle prossime settimane. La situazione rimane tesa e senza segnali di de-escalation.

Oggi, domenica 29 marzo, è il 31esimo giorno di guerra. Un conflitto, quello tra Iran contro Israele e Usa, che non accenna a dipanarsi. Gli Houthi ieri hanno annunciato una seconda operazione contro Israele, mentre il Pakistan tenta una mediazione tra i due stati e Teheran. I rapporti di questo paese sono talmente buoni con l’Iran che 20 navi pakistane hanno ricevuto il permesso di transito nello Stretto di Hormuz. I Pasdaran intanto minacciano di colpire gli atenei americani nell’area del Golfo. Nei colloqui di oggi a Islamabad – a cui hanno preso parte Pakistan, Turchia, Egitto e Arabia Saudita – le discussioni iniziali si sarebbero concentrate sulle proposte per riaprire lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online

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