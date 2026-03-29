Iran colpiti gli studi della tv del Qatar a Teheran Wp | Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra – La diretta

Gli studi della televisione del Qatar a Teheran sono stati colpiti in un'azione recente. Nel frattempo, secondo fonti statunitensi, il Pentagono si sta preparando a operazioni a terra che potrebbero durare diverse settimane. Sono trascorsi 31 giorni dall'inizio del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti, e le tensioni continuano a crescere senza segnali di una rapida risoluzione.

Questo è il 31esimo giorno di guerra. Un conflitto, quello tra Iran contro Israele e Usa, che non accenna a dipanarsi. Gli Houthi ieri hanno annunciato una seconda operazione contro Israele, mentre il Pakistan tenta una mediazione tra i due stati e Teheran. I rapporti di questo paese sono talmente buoni con l’Iran che 20 navi pakistane hanno ricevuto il permesso di transito nello Stretto di Hormuz. I Pasdaran intanto minacciano di colpire gli atenei americani nell’area del Golfo. L’edificio, sede della redazione dell’emmittente televisiva qatariota Al-Araby TV a Teheran, è stato colpito da un missile. Il corrispondente ha documentato l’entità dei danni, girando dei video con il suo telefono cellulare che sono stati pubblicati sul sito della tv. 🔗 Leggi su Open.online

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