Nelle ultime settimane, il conflitto nel golfo si è intensificato con raid condotti dagli Stati Uniti e Israele su obiettivi iraniani, tra cui siti nucleari, industriali e infrastrutture. Secondo fonti di intelligence, il Pentagono si sta preparando a settimane di operazioni di terra in Iran, mentre un attacco si è verificato nell’area di Hormuz. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Il conflitto nel golfo prosegue da un mese. Stati Uniti e Israele continuano gli attacchi su siti nucleari, industriali e infrastrutture iraniane. L’Iran ha risposto lanciando missili e droni contro obiettivi nel Golfo: gli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti, con incendi in zone industriali ad Abu Dhabi, intercettazioni in corso e feriti segnalati. Attacchi simili hanno interessato basi Usa in Arabia Saudita (con militari americani feriti) e altre aree del Golfo. Gli Houthi yemeniti hanno lanciato operazioni in supporto a Teheran. Qui di seguito la diretta della giornata. Raid Usa-Israele su porto vicino allo stretto di Hormuz Raid di Usa e Israele hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guerra nel golfo, la giornata. Wp: "Il Pentagono si prepara a settimane di operazioni di terra in Iran". Raid Usa su Hormuz

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