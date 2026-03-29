Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si sta attivando per pianificare un'eventuale operazione militare di terra in Iran, concentrandosi sulle isole di Kharg e Hormuz. La preparazione arriva in un contesto di tensione crescente, con Teheran che ha dichiarato di essere pronta a rispondere alle mosse statunitensi. La situazione si mantiene incerta, con decisioni ancora da prendere e un'attenzione speciale alle aree strategiche del Golfo Persico.

New York, 29 marzo 2026 - Un passo indietro e uno in avanti, verso il suolo iraniano. Il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le operazioni a terra non sarebbero un'invasione su larga scala, ma piuttosto di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. "E' il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente ha deciso", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, gli Usa pianificano l’operazione di terra. Isola di Kharg e Hormuz nel mirino. Teheran: “Vi aspettiamo, vi puniremo”

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I piani potrebbero includere incursioni sull'isola di Kharg e in siti costieri vicino allo Stretto di Hormuz, sebbene il presidente Donald Trump non abbia ancora approvato alcun dispiegamento. - facebook.com facebook

I piani potrebbero includere incursioni sull'isola di Kharg e in siti costieri vicino allo Stretto di Hormuz, sebbene il presidente Donald Trump non abbia ancora approvato alcun dispiegamento. x.com