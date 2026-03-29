Iran cosa significa l’attacco degli Houthi a Israele | la strategia di Teheran e il rischio escalation

Da webmagazine24.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver preso parte al conflitto in Medio Oriente, annunciando il loro coinvolgimento in azioni contro Israele. L'Iran è stato spesso associato a questa presa di posizione, considerando il sostegno fornito ai gruppi armati nella regione. La mossa si inserisce nel quadro delle tensioni tra le varie fazioni e può portare a un aumento dei rischi di escalation nel conflitto.

(Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato il loro ingresso nel conflitto in Medio Oriente. Due gli attacchi contro Israele entrambi rivendicati contro Israele dall'inizio della guerra dello Stato Ebraico e degli Usa contro l'Iran. In una dichiarazione pubblicata su X, il gruppo, che controlla gran parte dello Yemen settentrionale e ha preso di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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