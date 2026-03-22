Iran | Houthi risponderemo a qualsiasi escalation contro Teheran

Gli Houthi, gruppo sostenuto dall’Iran nello Yemen, hanno affermato che risponderanno a qualsiasi escalation contro Teheran, includendo anche i tentativi di riaprire lo Stretto di Hormuz. La dichiarazione è arrivata in risposta a possibili azioni che potrebbero aumentare le tensioni nella regione. La posizione del gruppo è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani o le azioni future.

Milano, 21 mar. (LaPresseAP) – Gli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen hanno dichiarato che risponderanno a qualsiasi escalation contro l’Iran, compresi i tentativi di riaprire lo Stretto di Hormuz. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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