Un gruppo armato dello Yemen, alleato dell’Iran, ha lanciato un attacco contro Israele, segnando un'escalation di tensione nella regione. L’azione rappresenta un coinvolgimento diretto di forze esterne nel conflitto israelo-palestinese e potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici in Medio Oriente. La situazione attuale riguarda anche le reazioni internazionali e le implicazioni di un possibile allargamento del conflitto.

Il gruppo dello Yemen alleato dell'Iran è entrato in guerra: potrebbe essere una svolta importante, ma tutto dipenderà dai prossimi giorni Sabato mattina gli Houthi hanno lanciato il loro primo missile balistico contro Israele, entrando così nella guerra in Medio Oriente. Gli Houthi sono un gruppo alleato dell’Iran che governa gran parte dello Yemen. Fanno parte del cosiddetto Asse della Resistenza, cioè di quella rete di milizie alleate che l’Iran ha creato e finanziato in tutto il Medio Oriente. Ma a differenza di altri membri dell’Asse, come il gruppo libanese Hezbollah e le milizie sciite dell’Iraq, gli Houthi finora non avevano partecipato alla guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’attacco degli Houthi contro Israele è una cosa grossa

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