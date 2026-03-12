Apple sta lavorando ai nuovi modelli di iPhone 18 Pro e Pro Max, annunciati come prossimi dispositivi di punta. Secondo le informazioni disponibili, lo sviluppo procede senza ritardi e le caratteristiche non subiranno modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedenti. I dettagli sulle funzionalità confermate riguardano principalmente aggiornamenti hardware e miglioramenti software. Nessuna novità riguarda il design o le componenti principali rispetto ai modelli attuali.

Secondo le ultime anticipazioni, Apple avrebbe deciso di posticipare alcune novità del design frontale al prossimo anno. L’aggiornamento della Dynamic Island e il posizionamento dei sensori Face ID sotto al display sono stati rinviati, probabilmente a causa di complicazioni tecniche. Di conseguenza, gli iPhone 18 Pro e Pro Max manterranno le stesse dimensioni della Dynamic Island e non presenteranno cambiamenti sostanziali nella parte frontale rispetto ai modelli attuali. Come da tradizione, i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max saranno presentati durante l’evento Apple di settembre, insieme al tanto atteso iPhone Fold. Nei prossimi mesi non mancheranno nuovi rumor e anticipazioni su funzionalità, prezzi e eventuali altri aggiornamenti hardware. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - iPhone 18 Pro e Pro Max: tutto quello che sappiamo sulle nuove funzionalità

Articoli correlati

Iphone 18 pro max leak lascia indietro galaxy s26 ultraQuesto articolo analizza le indiscrezioni riguardanti la batteria del probabile iPhone 18 Pro Max e il possibile confronto con la Galaxy S26 Ultra,...

iPhone 18 Pro Max con batteria 5000 mAh: capacità sufficiente?Apple sta per lanciare un nuovo iPhone, l’iPhone 18 Pro Max, che secondo le ultime indiscrezioni avrà una batteria da oltre 5000 mAh.

iPhone 18 Pro Max - ALL You Should KNOW!

Approfondimenti e contenuti su iPhone 18 Pro e Pro Max tutto quello...

Temi più discussi: iPhone 18 Pro, i leak su design, fotocamera e batteria: cosa cambia; iPhone 18 Pro può sorprendere davvero, ecco le novità in arrivo; iPhone 18 Pro Max: primi dettagli su peso e spessore; iPhone 18 Pro: l'evoluzione sarà quasi invisibile.

iPhone 18 Pro: le ultime sulle novità relative a Dynamic Island e Face IDApple non modificherà il design frontale dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max: l'azienda ha posticipato la riduzione della Dynamic Island e lo spostamento sotto al display dei sensori del Face ID ... hwupgrade.it

iPhone 18 Pro: nuovi rumor su design e Dynamic Island# iPhone 18 Pro: nuovi rumor su design, spessore e qualche dubbio sulla Dynamic Island Le ultime indiscrezioni su **iPhone 18 Pro** arrivano direttamente da Weibo, dove un paio di leaker piuttosto aff ... tecnoandroid.it

Una giornata nelle Highlands scozzesi Iphone 17 pro Max facebook