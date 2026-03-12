iPhone 18 Pro e Pro Max | tutto quello che sappiamo sulle nuove funzionalità
Apple sta lavorando ai nuovi modelli di iPhone 18 Pro e Pro Max, annunciati come prossimi dispositivi di punta. Secondo le informazioni disponibili, lo sviluppo procede senza ritardi e le caratteristiche non subiranno modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedenti. I dettagli sulle funzionalità confermate riguardano principalmente aggiornamenti hardware e miglioramenti software. Nessuna novità riguarda il design o le componenti principali rispetto ai modelli attuali.
Secondo le ultime anticipazioni, Apple avrebbe deciso di posticipare alcune novità del design frontale al prossimo anno. L’aggiornamento della Dynamic Island e il posizionamento dei sensori Face ID sotto al display sono stati rinviati, probabilmente a causa di complicazioni tecniche. Di conseguenza, gli iPhone 18 Pro e Pro Max manterranno le stesse dimensioni della Dynamic Island e non presenteranno cambiamenti sostanziali nella parte frontale rispetto ai modelli attuali. Come da tradizione, i nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max saranno presentati durante l’evento Apple di settembre, insieme al tanto atteso iPhone Fold. Nei prossimi mesi non mancheranno nuovi rumor e anticipazioni su funzionalità, prezzi e eventuali altri aggiornamenti hardware. 🔗 Leggi su Billipop.com
