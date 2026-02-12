Sabina Guzzanti torna a far discutere sui social. Questa volta si scaglia contro la destra e il governo Meloni, prendendo di mira Andrea Pucci. Con un commento diretto, invita chi la pensa come lui a tornare a casa, insinuando che si aiutino da soli. La sua frase accende ancora una volta le polemiche attorno alle recenti vicende legate a Sanremo e alla scena politica.

Continua a tenere banco il caso di Andrea Pucci e delle polemiche relative alla rinuncia a Sanremo 2026 e alla querelle con Conad per l’ingaggio disdetto. Della vicenda si parla anche a Realpolitik, il talk condotto da Tommaso Labate, con Sabina Guzzanti che usa il caso del comico per attaccare la destra e il governo Meloni: “Fate come lui, tornatevene a casa, aiutatevi a casa vostra”. Sabina Guzzanti e il caso Andrea Pucci a Realpolitik Mercoledì 11 febbraio, nel corso dell’ultima puntata di Realpolitik, il talk show in onda in prima serata su Rete 4, si sono affrontati diversi temi di attualità, tra cui il caso del comico Andrea Pucci, che ha rinunciato al Festival di Sanremo dopo le molte critiche ricevute sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sabina Guzzanti provoca la destra su Andrea Pucci, "fate come lui tornatevene a casa, aiutatevi a casa vostra"

