Questa sera su Rete 4 torna Tommaso Labate con una nuova puntata di Realpolitik. Il talk show si concentrerà ancora una volta sui temi caldi dell’attualità italiana. Tra gli ospiti, Sabina Guzzanti, pronta a portare il suo punto di vista su questioni di politica e società. La puntata promette di essere ricca di discussioni e confronti diretti.

Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 11 febbraio, con una nuova puntata di Realpolitik, il talk show d’attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti dell’11 febbraio 2026. Al centro dell’appuntamento, un’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sui temi della stretta attualità. A seguire, con il commento di Sabina Guzzanti, una pagina sulle polemiche nate dalla notizia della co-conduzione della terza serata di Sanremo 2026 da parte di Andrea Pucci, che ha generato il dietrofront del comico. Infine, una pagina sul caro affitti, che mette sempre più in difficoltà le famiglie italiane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik, il caso Pucci-Sanremo con Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti torna a teatro con lo spettacolo Liberidì Liberidà, in scena al Teatro Puccini di Firenze il 19 dicembre 2025.

