investitori scettici sul campo largo

Gli investitori stranieri si dimostrano scettici riguardo al campo largo, preoccupati dalla possibilità di una vittoria del No che potrebbe permettere alla sinistra di tornare al governo e di adottare politiche che potrebbero rallentare la crescita economica. La situazione politica ha suscitato incertezza sui mercati finanziari, influenzando le decisioni di investimento a livello internazionale.

Dopo la vittoria del No al referendum sono stato quasi sommerso da domande da parte dei colleghi stranieri, sintetizzabili in una: vincerà la sinistra le elezioni politiche del 2027? Ho promesso una mia stima probabilistica tra qualche settimana per due motivi: avere dati sulla reazione del governo e delle forze politiche di centrodestra di fronte a questo rischio e, soprattutto, sull’impatto e contenimento dell’eventuale crisi inflazionisticarecessiva dovuta al blocco dei transiti nello stretto di Hormuz. Sto studiando, ma qui ritengo rilevante riportare lo scenario what if (cosa succede se) che è oggetto di studio da parte di alcuni rilevanti colleghi esteri sull’Italia, con enfasi sull’opportunità o meno di investimenti in Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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