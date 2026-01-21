VIDEO Amministrative Fico insiste sul campo largo | Si ai tavoli di coalizione

Roberto Fico sottolinea l'importanza di un campo largo nelle prossime amministrative, ribadendo la volontà di lavorare a tavoli di coalizione. In occasione della presentazione della Giunta regionale, il presidente della Campania ha confermato il suo appoggio a un approccio inclusivo e collaborativo, evidenziando la necessità di un dialogo ampio tra le forze politiche per garantire stabilità e efficacia nella gestione territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Fico insiste sul campo largo. Pungolato a margine del Consiglio regionale, nel giorno della presentazione della Giunta, il presidente della Regione Campania non arretra di un millimetro. Il campo largo, per lui, resta la bussola. Anche alle prossime Amministrative. "Secondo me si devono fare dei tavoli di coalizione e si cerca lì di lavorare soprattutto sulle tematiche perché poi quello è il punto". Linea chiara. Nessuna giravolta. Nessun tatticismo dichiarato. Il nodo politico, però, è tutt'altro che teorico. Si chiama Salerno, dove si voterà nella primavera 2026.

