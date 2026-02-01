Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita ieri sera a Roma, investito mentre attraversava la strada a piedi in zona Tiburtina. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte, quando il giovane ha attraversato la strada senza rendersi conto di un’auto che arrivava a grande velocità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

ROMA - Dramma sulle strade della Capitale: un ragazzo di 18 anni è morto investito nella tarda serata di ieri, sabato. E' accaduto in via Filippo Fiorentini, zona Tiburtino. Al volante della macchina - una Smart - un 32enne, anche lui di nazionalità italiana. Era un pedone Inutili i soccorsi per il ragazzo, che é deceduto sul posto all'altezza del civico 7 mentre attraversava la strada. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Sul posto la Polizia locale del VI Gruppo Torri che indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, morto ragazzo di 18 anni investito da una macchina: stava attraversando a piedi la strada in zona Tiburtina

Approfondimenti su Roma Tiburtina

Un ragazzo di 18 anni è morto questa notte a Roma Est, investito mentre attraversava la strada in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino.

La scena si è svolta ieri sera a Roma, quando un ragazzo di 18 anni è stato investito e ucciso da un’auto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Tiburtina

Argomenti discussi: Chi era Riccardo Mirarchi, il ragazzo morto in un incidente in sci a Courmayeur; Courmayeur: Riccardo Mirarchi muore sugli sci contro un albero davanti alla fidanzata; Giallo al Colle Salario, si affaccia dal balcone e trova il cadavere di un uomo; Roma, scoperta choc a Colle Salario: trova un cadavere sul suo balcone, è il condomino del nono piano che si è buttato di sotto.

Roma, morto ragazzo di 18 anni investito da una macchina: stava attraversando a piedi la strada in zona TiburtinaROMA - Dramma sulle strade della Capitale: un ragazzo di 18 anni è morto investito nella tarda serata di ieri, sabato. E' accaduto in via Filippo Fiorentini, zona Tiburtino. Al ... ilmattino.it

Auto investe un pedone a Roma, morto un 18enneL'incidente stradale è avvenuto sabato sera in via Fiorentini. La vittima è un ragazzo italiano, come il conducente della Smart che lo ha travolto ... tg24.sky.it

Massimo Gizzio Nato a Napoli il 1° agosto 1925, morto a Roma il 1° febbraio 1944, studente. Ex allievo dei Licei "Tasso" e "Regina Elena", agli inizi del 1943 il ragazzo, che frequentava il secondo anno di Giurisprudenza all'Università di Roma, era diventato u - facebook.com facebook

Roma, il ricordo del 16enne morto a Crans-Montana. Sala gremita nella parrocchia del Torrino per salutare Riccardo Minghetti. #ANSA x.com