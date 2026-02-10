Bambino di 11 anni investito mentre stava attraversando la strada | l’incidente è avvenuto ad Avigliana

Questa sera ad Avigliana un bambino di 11 anni è stato investito mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì e, al momento, le condizioni del ragazzino non sono ancora chiare. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le cause dell’incidente sono ancora da accertare. La polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto.

Un grave investimento si è registrato nella tarda serata di lunedì 9 febbraio ad Avigliana, in provincia di Torino. Un undicenne, mentre stava attraversando la strada, è stato colpito da un'auto in transito. La situazione è apparsa subito critica, spingendo i presenti a chiamare i soccorsi. La macchina dell'emergenza sanitaria si è attivata in pochi minuti: sul luogo dell'accaduto sono arrivati due equipaggi del 118 insieme all'elisoccorso. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Fonti mediche riferiscono che il ragazzo ha riportato un trauma cranico importante.

