Casorezzo (Milano), 14 gennaio 2026 – Stava pedalando sulla provinciale 171 al buio, senza luci e senza nessun altro dispositivo di segnalazione: è stato travolto da un’autovettura che stava procedendo nella stessa direzione e ora versa in condizioni critiche e in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese. L’episodio ha avuto come teatro la strada Provinciale 171, al chilometro 5,4 nel Comune di Casorezzo, poco dopo le 18 di ieri: in direzione Parabiago si è trovato a transitare a quell’ora un 40enne residente nella zona, alla guida di una Renault Scenic. Il conducente, complice il buio, non si è accorto del ciclista che in quel momento stava impegnando senza alcun dispositivo di segnalazione la stessa corsia di marcia, in direzione Parabiago, e lo ha investito sbalzandolo a bordo strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casorezzo, pedala senza luci sulla provinciale 171 e viene investito da un’auto: gravissimo ciclista

