Barzana morto ragazzo di 18 anni investito mentre è in sella alla bicicletta

Una nuova tragedia sulle strade della provincia di Bergamo. A Barzana, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, un ragazzo di 18 anni alla guida di una bicicletta è stato investito e ha perso la vita. Investito da un furgone mentre fa jogging a Orsenigo: grave sessantenne L’incidente è avvenuto in via Arzenate, all’altezza del civico 32, dove si sono precipitati i soccorritori inviati dall’Areu: il personale medico non è però riuscito a salvare la vita al ragazzo. Non sono riusciti a salvare la vita al diciottenne. Le indagini e i rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Zogno e gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tragedia a Roma Est: investito mentre attraversa la strada, morto un ragazzo di 18 anni
Un ragazzo di 18 anni è morto questa notte a Roma Est, investito mentre attraversava la strada in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino.
