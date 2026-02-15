Un ragazzo di 18 anni è morto a Barzana dopo essere stato investito mentre pedalava. La tragedia si è verificata domenica 15 febbraio nel primo pomeriggio, quando il giovane si trovava sulla strada principale del paese. Un'auto lo ha colpito improvvisamente, lasciando tutti senza parole. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Una nuova tragedia sulle strade della provincia di Bergamo. A Barzana, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, un ragazzo di 18 anni alla guida di una bicicletta è stato investito e ha perso la vita. Investito da un furgone mentre fa jogging a Orsenigo: grave sessantenne L'incidente è avvenuto in via Arzenate, all'altezza del civico 32, dove si sono precipitati i soccorritori inviati dall'Areu: il personale medico non è però riuscito a salvare la vita al ragazzo. Non sono riusciti a salvare la vita al diciottenne. Le indagini e i rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Zogno e gli agenti della polizia locale.

© Ilgiorno.it - Barzana, morto ragazzo di 18 anni investito mentre è in sella alla bicicletta

Un giovane di 18 anni è morto domenica pomeriggio a Barzana dopo essere stato investito mentre pedalava lungo la provinciale.

