A Matino investe donna incinta e fugge | denunciato 41enne rintracciato grazie alle telecamere della zona

A Matino un uomo ha investito con l’auto una donna incinta di 38 anni e poi è scappato senza fermarsi. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di rintracciare il sospettato, un uomo di 41 anni, che è stato successivamente denunciato. L’incidente è avvenuto in un’area pubblica della città e il veicolo coinvolto è stato individuato grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.

A Matino (Lecce) un uomo ha investito con l’auto una 38enne incinta ed è fuggito senza prestarle soccorso. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita e la gravidanza non sarebbe a rischio. Identificato e denunciato un 41enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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