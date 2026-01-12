Le Olimpiadi 2026 si avviano verso la conclusione del test event all’Arena Santa Giulia di Milano. Varnier sottolinea l’importanza delle giornate trascorse, evidenziando che, pur riconoscendo le sfide ancora da affrontare, il risultato complessivo è positivo. Un passo fondamentale nel percorso di preparazione per l’evento olimpico, che richiede ulteriori interventi e perfezionamenti.

Milano, 12 gennaio 2026 – "Sono state per noi giornate molto importanti, non abbiamo mai nascosto la preoccupazione per questa venue e la prova era importantissima. Ma siamo molto soddisfatti, anche se ovviamente sappiamo che c'è ancora lavoro da fare sull'arena in generale''. Nonostante i vari problemi ancora da da risolvere, per l 'ad di Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, il bilancio del test event per l’arena olimpica di Santa Giulia è positivo. Olimpiadi 2026: l’imperfetto esordio dell’Arena Santa Giulia, tra buchi nel ghiaccio e cantieri aperti A livello sportivo la tre giorni nel nuovo palazzetto -che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026- si è chiusa con l’ Asiago campione d’Italia per la nona volta nella sua storia e con Caldaro capace di alzare la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi 2026, cala il sipario sul test event all’Arena Santa Giulia. Varnier: “C'è ancora tanto da fare, ma siamo soddisfatti”

