Ottolini | Soddisfatti di Yildiz trattativa McKennie in corso Sul CT Spalletti

La Juventus si trova nel pieno di un momento di transizione. La società lavora ancora sul rinnovo di alcuni contratti e cerca di mettere a fuoco le nuove opportunità di mercato. Intanto, la trattativa per portare McKennie in bianconero è ancora aperta, mentre Ottolini si dice soddisfatto di Yildiz. Sul fronte tecnico, si continua a valutare il nome di Spalletti come possibile nuovo allenatore.

La Juventus affronta una fase di consolidamento tra nuove opportunità di mercato, rinnovi contrattuali in corso e valutazioni sullo staff tecnico. Le indicazioni fornite descrivono lo stato attuale della squadra, con attenzione agli sviluppi delle prossime settimane e alle sfide competitive in programma. Durante il confronto con la dirigenza, si specifica che una volta chiuso il mercato si passerà all’esame dei rinnovi. Si manifesta soddisfazione per l’ingaggio di Yildiz e si proseguono i colloqui con McKennie, mentre nel frattempo verrà monitorata la situazione relativa all’allenatore con incontri pianificati nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

