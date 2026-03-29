Confindustria Caserta accoglie l’Ambasciatrice dell’India Vani Rao | FOTO

Confindustria Caserta ha ricevuto presso la propria sede di Via Roma l’ambasciatrice dell’India in Italia. La visita ufficiale ha coinvolto rappresentanti delle aziende associate, offrendo l’opportunità di discutere sulle possibilità di collaborazione tra le imprese italiane e il paese asiatico. La presenza dell’ambasciatrice ha rappresentato un momento di confronto diretto sulle relazioni economiche e di sviluppo tra le due parti.

Dalla meccanica all’agroalimentare, passando per tessile e infrastrutture: focus su joint venture, export e collaborazione strategica con l’India, quarta economia mondiale in rapida crescita L’Ambasciatrice Vani Rao ha illustrato lo stato delle relazioni economiche bilaterali e le potenzialità di collaborazione: “L’India è oggi la quarta economia mondiale, con una previsione di crescita del 7,4% nel 2026. Il nostro Paese è stabile, giovane e innovativo: ogni anno si laurea più di un milione di persone nelle discipline STEM. Oltre 800 aziende italiane operano già in India, con settori chiave come difesa, aerospaziale, cantieristica navale, bancario, agroalimentare, tessile, energie rinnovabili e infrastrutture ferroviarie e portuali”. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Confindustria Caserta accoglie l’Ambasciatrice dell’India Vani Rao | FOTO Articoli correlati Ambasciatrice India a Confindustria Caserta, ‘c’è partnership forte’Tempo di lettura: 2 minutiVisita ufficiale a Confindustria Caserta dell’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao. Leggi anche: Perché l’Italia è un partner chiave dello sviluppo indiano. Parla l’ambasciatrice Rao Aggiornamenti e contenuti dedicati a Confindustria Caserta Argomenti discussi: L'ambasciatrice dell'India Vani Rao ospite di Confindustria Caserta. Caserta, l’India guarda alle imprese locali: confronto in Confindustria con l’ambasciatrice RaoCaserta - Nuove prospettive internazionali per Terra di Lavoro con l’arrivo dell’Ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao, accolta nella sede di ... pupia.tv Ambasciatrice India a Confindustria Caserta, 'c'è partnership forte'Visita ufficiale a Confindustria Caserta dell'ambasciatrice dell'India in Italia, Vani Rao. L'incontro ha costituito un'importante occasione di confronto con le aziende associate, che hanno potuto dis ... ansa.it