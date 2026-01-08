Sanità Fico | Sto studiando i report sulle liste d' attesa
Il presidente della Regione Roberto Fico ha annunciato di stare analizzando i report sulle liste d’attesa, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema sanitario. Questa mattina, Fico, accompagnato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha partecipato alla riapertura del padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli di Napoli, sottolineando l’importanza di interventi concreti per la salute pubblica.
