Un’intervista con una donna chiamata «influencer dell’Accessibilità» rivela il suo impegno nel promuovere l’eliminazione delle barriere per le persone con disabilità. I suoi follower la considerano un punto di riferimento nel settore, mentre lei preferisce definirsi semplicemente una figura che cerca di sensibilizzare sul tema. La discussione si concentrava su come le sue attività contribuiscano alla diffusione di informazioni e alla promozione di un ambiente più accessibile.

A chiamarla «influencer dell’Accessibilità» sono in realtà i suoi follower, come tiene a precisare lei stessa. Ma di fatto Marta Russo, 24 anni (nata a Roma e cresciuta a Napoli), è diventata un simbolo di lotta per l’affermazione dei diritti delle persone con disabilità. Laureata in Scienze e Tecniche psicologiche e iscritta alla magistrale di Psicologia clinica, Marta è affetta da una disabilità motoria ed è molto attiva sui social per l’abbattimento delle barriere architettoniche che incontra con la sua carrozzina, per l’inclusione e il turismo accessibile. «Per sensibilizzare su questi temi - spiega - racconto sui miei canali “I Pensieri di Marta” la quotidianità di una persona con disabilità, le difficoltà e anche i miei viaggi accessibili». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Marta Russo: «Io, influencer dei disabili così combatto le barriere»

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