In un’intervista all’Avvocato Ligas, l’attrice che interpreta Marta nella serie Sky spiega come il personaggio si trovi a navigare tra le contraddizioni di un mondo cinico, cercando di mantenere la sua idealismo. La serie mette in luce le sfumature dei personaggi, dando spazio alle loro crepe emotive. La protagonista si confronta con situazioni che mettono in discussione le sue convinzioni e la sua integrità.

Marina Occhionero non parla mai per frasi definitive. Quando risponde a una domanda si prende il tempo di pensarci, di tornare indietro, di correggere una parola se sente che non è quella giusta. Non è esitazione, è un modo di stare nelle cose. Un modo che dice molto del suo rapporto con il mestiere e, forse, anche del tipo di personaggi che sceglie di abitare. In un’epoca in cui agli attori si chiede spesso di raccontarsi attraverso formule rapide, identità nette e slogan pronti, lei continua a muoversi in una zona più porosa, fatta di dubbi, osservazione e studio. È una postura che si riflette anche nel suo personaggio in Avvocato Ligas.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marina Occhionero, l'intervista alla Marta nell'Avvocato Ligas: “La verità dei personaggi è nelle crepe”

