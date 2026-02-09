Piovani dopo Inter Women Fiorentina | Queste ragazze stanno facendo qualcosa di straordinario

Dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, il tecnico delle Inter Women Piovani si è detto molto soddisfatto. Ha elogiato le sue ragazze, che stanno facendo qualcosa di straordinario in questa stagione di Serie A femminile. Piovani ha sottolineato come il gruppo abbia dimostrato carattere e determinazione, e ora si prepara alla prossima sfida con entusiasmo.

Inter News 24 Piovani dopo Inter Women Fiorentina: le parole del tecnico delle nerazzurre al termine del match di Serie A femminile vinto 3-0. Gianpiero Piovani, allenatore dell’ Inter Women, ha espresso grande soddisfazione dopo la vittoria convincente per 3-0 contro la Fiorentina. Il tecnico ha elogiato la determinazione delle sue ragazze e la crescita della squadra, che sta percorrendo una strada in salita ma con grande convinzione e qualità. LA RINCORSA E LA CATTIVERIA AGONISTICA – «Sono sempre più sorpreso dalla performance di queste ragazze perché stanno davvero facendo una rincorsa incredibile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Piovani dopo Inter Women Fiorentina: «Queste ragazze stanno facendo qualcosa di straordinario» Approfondimenti su Inter Women Fiorentina Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Questa sera le ragazze di Piovani hanno conquistato una vittoria netta contro la Fiorentina, battendola 3-0. Piovani rammaricato dopo Inter Women Hacken: «Avremmo meritato la qualificazione! Spiace per le ragazze ora abbiamo questo obiettivo» Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inter Women Fiorentina Argomenti discussi: Inter Women: domenica il match contro la Fiorentina; Blog | Calcio femminile, al via il finale di stagione per SerieA e Coppa Italia - Alley Oop; Inter Women, Piovani: Vittoria pesante e da grande squadra, su un campo difficilissimo; L'Inter Women sfida la Lazio in trasferta, Piovani punta sulla coppia Cambiaghi-Serturini: le ufficiali. Inter Women, Piovani a ITV: Sempre più sorpreso da queste ragazze. Dobbiamo crederciIntervistato da Inter TV, Piovani, allenatore dell'Inter femminile, ha commentato così la vittoria in campionato contro la Fiorentina ... msn.com Women, le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina | OneFootballDopo il successo contro la Ternana, l’Inter Women è pronta a tornare in campo per la 13ª giornata di Serie A Femminile: la formazione di Piovani sfida la Fiorentina alle 15:45 all'Arena Civica Gianni ... onefootball.com Inter Women, Piovani entusiasta: "Sono sempre più sorpreso dalle prestazioni di queste ragazze x.com Tris di reti dell'Inter Women alla Fiorentina. Settimo successo di fila per le nerazzurre che rispondono ai successo di Roma e Juventus. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.