La squadra femminile dell’Inter ha preso un nuovo portiere. È arrivata l’islandese Ívarsdóttir, classe 1999, proveniente dai Rangers. L’allenatore Piovani può contare ora su una nuova pedina tra i pali, rafforzando il reparto con un’esperta tra i pali.

Inter News 24 Ivarsdottir Inter Women, nuovo rinforzo tra i pali per le nerazzurre con l’arrivo della portiere islandese classe 1999 dal Rangers. In un colpo a sorpresa, l’Inter Women ha ufficializzato l’arrivo di Telma Ívarsdóttir, portiere islandese classe 1999, che si unisce alla squadra di Gianpiero Piovani. Il prestito arriva dal Rangers Women’s Football Club, dove la giovane estremo difensore ha giocato fino ad ora, ed è valido fino al 30 giugno. Un arrivo che non era stato anticipato da alcun insider, ma che conferma le ambizioni della squadra nerazzurra, sempre più proiettata verso il rafforzamento della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ívarsdóttir Inter Women, nuovo rinforzo tra i pali per Piovani: ufficiale l’acquisto dell’islandese ex Rangers

