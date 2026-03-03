Emergenza fasce a Marassi | Wesley si ferma scocca l’ora di Rensch
A Marassi si registra un’emergenza nelle fasce, con Wesley che si ferma e Rensch pronto a prendere il suo posto. A poche ore dalla ripresa degli allenamenti a Trigoria, il tecnico Gian Piero Gasperini si trova a dover riorganizzare la linea di destra in vista della prossima partita contro il Genoa. La situazione richiede una soluzione immediata per la trasferta.
L'esterno brasiliano salta il match di Marassi per sanzione del Giudice Sportivo; Gasperini lancia l'olandese dopo l'ottima prova con la Juve. A poche ore dalla ripresa degli allenamenti a Trigoria, una tegola regolamentare costringe Gian Piero Gasperini a ridisegnare la catena di destra in vista della delicata trasferta contro il Genoa. Nella mattinata di oggi, la conferma del Giudice Sportivo ha ufficializzato lo scenario più temuto: Wesley, l'esterno brasiliano rivelazione della stagione giallorossa, non sarà della contesa a causa della squalifica rimediata per l'ammonizione subita nel rocambolesco pareggio contro la Juventus.
