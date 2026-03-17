Calciomercato Inter sirene arabe per Markus Thuram?

Sul calciomercato dell’Inter si parla di un possibile interesse per Markus Thuram, con voci di trattative provenienti dall’Arabia. La squadra nerazzurra, in corsa per vincere il ventunesimo scudetto e la decima Coppa Italia, conta molto sulle prestazioni della coppia d’attacco titolare. La situazione rimane da seguire, mentre i rumors continuano a circolare nel mondo del calcio.

Aaa ThuLa cercasi. Per conquistare lo scudetto numero ventuno e la decima Coppa Italia la Beneamata non può prescindere dalle prestazione della sua coppia d’attacco titolare. Perchè Francesco Pio Esposito (ancora) non basta, perché Ange-Yoan Bonny sta vivendo un fisiologico calo dopo un’ottima prima parte di stagione. Ma se da Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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