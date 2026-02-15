Moviola Inter-Juve | Kalulu rosso? Bastoni ha simulato Ecco la verità sul rigore McKennie-Carlos Augusto
Durante la partita tra Inter e Juventus, Kalulu è stato espulso per un intervento che molti commentatori considerano simulato, mentre Bastoni ha evitato il rosso fingendo una trattenuta. Nel frattempo, il rigore assegnato a McKennie e Carlos Augusto ha sollevato dubbi tra gli spettatori, che si sono chiesti se la decisione sia stata corretta. La partita ha suscitato molte discussioni sui falli e sulle decisioni arbitrali.
Il confronto tra Inter e Juventus a San Siro ha acceso diverse analisi sull’andamento arbitrale, con particolare attenzione a come sono stati gestiti episodi decisivi e contatti controversi. Un’analisi dettagliata mette in rilievo le valutazioni di Luca Marelli, che ha esaminato la direzione di gara affidata a Federico La Penna e ha fornito chiarimenti su situazioni che hanno influenzato l’esito. la gestione delle ammonizioni di Pierre Kalulu è stata interpretata in modo differente dal punto di vista tecnico. la prima sanzione per un’entrata su Nicolò Barella viene descritta come corretta per imprudenza, mentre la seconda ammonizione che ha determinato l’espulsione è stata valutata come un errore di prospettiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Moviola Inter Juve, Marelli fa chiarezza: «Rosso a Kalulu? Bastoni ha simulato. Sul presunto rigore McKennie-Carlos Augusto dico questo»
Luca Marelli spiega cosa è successo durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus, chiarendo alcune decisioni arbitrali contestate.
Moviola Inter-Juventus, Calvarese: "Rosso inesistente per Kalulu. E sul rigore …"
Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato la partita Inter-Juventus e ha criticato la decisione di assegnare un rosso a Kalulu, che definisce inesistente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
