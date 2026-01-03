Frattesi come Carlos Augusto | la verità sul Fenerbahce | CMIT

Frattesi, giovane talentuoso classe ’99, si trova attualmente ai margini dell’Inter e potrebbe lasciare il club a gennaio. La sua situazione ha suscitato interesse, con il Fenerbahçe tra le possibili destinazioni. Tali voci si inseriscono in un contesto di cambiamenti e riflessioni sulla sua carriera, mentre il giocatore mantiene un atteggiamento professionale, confidando nelle proprie capacità e nel rispetto per la squadra.

Il classe ’99 è ai margini dell’Inter e potrebbe partire in questa sessione di gennaio. Juve in cima ai suoi desideri “Se temo l’addio di Frattesi e de Vrij? Non temo niente, mi fido della loro professionalità. Sono due che hanno giocato meno rispetto agli altri, anche per cause fisiche nel caso di Frattesi, per scelte diverse in quello di de Vrij. Entrambi avranno più opportunità “. Cosi Chivu alla vigilia di Inter-Bologna in merito allo scarso utilizzo di Frattesi e de Vrij nonché alla loro possibile partenza in questo mercato di gennaio. Frattesi come Carlos Augusto, la verità sul Fenerbahce (Foto AI) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

