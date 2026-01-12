Nell’ambito del ciclismo professionistico, si susseguono voci e aggiornamenti sui possibili programmi dei principali atleti. Mentre si discute del possibile coinvolgimento di Jonas Vingegaard al Giro d’Italia 2026, Wout Van Aert si mantiene attivo negli allenamenti, nonostante un infortunio alla caviglia. La stagione 2026 in casa Visma-Lease a Bike si presenta con alcune incognite, ma anche con segnali di ripresa e impegno da parte dei corridori.

Roma, 12 gennaio 2026 - La nuova stagione in casa Visma-Lease a Bike si è aperta con due cattive notizie: il ritiro a sorpresa di Simon Yates, vincitore del Giro d'Italia 2025, e l'infortunio alla caviglia di Wout Van Aert in occasione di una gara di ciclocross a Mol, ma almeno da quest'ultimo fronte gli aggiornamenti sembrano rincuoranti. Poi, a proposito di Corsa Rosa, c'è la questione Jonas Vingegaard: secondo fonti autorevoli, mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale alla clamorosa presenza del danese nell'edizione in programma dall' 8 al 31 maggio 2026. Il debutto di Vingegaard al Giro d'Italia: martedì 13 gennaio l'annuncio?. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vingegaard verso il Giro d'Italia 2026? Intanto Van Aert si allena già

