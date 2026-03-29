A Pomigliano d'Arco, i vigili urbani hanno inseguito due moto durante un inseguimento che si è concluso con l'arresto di un sospettato. Il soggetto arrestato era in possesso di droga e denaro contante, ritenuti provento di attività di spaccio. Un altro fuggitivo è riuscito a scappare, mentre il sospettato è stato portato in caserma.

Rocambolesco inseguimento in moto a Pomigliano d'Arco, terminato con l'arresto, da parte dei vigili urbani, di un presunto pusher trovato in possesso di droga e soldi in contante, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Una seconda persona, invece, è riuscita a dileguarsi. In particolare una pattuglia della polizia municipale in moto, nella tarda serata di ieri ha intimato l'alt a due giovani a bordo di uno scooter con targa polacca in via Caiazzo, ma il conducente ha forzato il blocco tentando la fuga terminata in via Aurora, dopo un rocambolesco inseguimento, dove i vigili urbani sono riusciti a bloccare uno dei due giovani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Inseguimento rocambolesco dei vigili in moto: un sospettato in manette, l'altro in fuga

Articoli correlati

Bresciano, inseguimento e fuga nel Mella: arrestato ladro dopo rocambolesco tentativo di allontanamento.Fuga al fiume e arresto a Capriano: un inseguimento rocambolesco nel Bresciano Un ladro è stato arrestato a Capriano del Colle, in provincia di...

Rocambolesco inseguimento da Matelica a Spoleto e poi lo schianto dopo un furto in casa: preso un ladro, altri tre in fuga. Carabinieri feritiMATELICA - Notte di tensione tra Marche e Umbria, dove un inseguimento iniziato in provincia di Macerata si è concluso con un incidente stradale...

FOLLE INSEGUIMENTO IN DIRETTA, SCAPPA PER IL CENTRO DI MILANO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inseguimento rocambolesco

Temi più discussi: Pusher inseguito sulla Valtidone. Lascia l’auto e si getta dal ponte; Polizia di Stato: fugge dal tribunale di Teramo al termine dell’udienza di convalida e semina il panico in città con una fuga rocambolesca – arrestato; Fuggono all'alt della polizia, rocambolesco inseguimento poi lo schianto: feriti 2 agenti. Due giovani in questura; Finisce fuori strada e incappa nel controllo dei carabinieri, arrestato dopo l'inseguimento: era ubriaco.

Inseguimento in moto a Pomigliano d'Arco, vigili urbani arrestano giovaneRocambolesco inseguimento in moto a Pomigliano d'Arco (Napoli), terminato con l'arresto, da parte dei vigili urbani, di un presunto pusher trovato in possesso di droga e soldi in contante, ritenuti pr ... ansa.it

Inseguimento rocambolesco con le forze dell’ordine, già in libertà i due arrestatiI carabinieri di Qualiano avevano intimato l’alt al veicolo per un controllo, ma l’autista aveva deciso di non fermarsi, dando il via a una fuga tra le strade cittadine. Ne è nato un inseguimento ad ... napolitoday.it

Cronaca. Cesenatico, fugge durante il controllo dei carabinieri. Arrestato dopo un rocambolesco inseguimento - facebook.com facebook