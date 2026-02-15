Bresciano inseguimento e fuga nel Mella | arrestato ladro dopo rocambolesco tentativo di allontanamento

Un ladro bresciano ha tentato di scappare nella zona di Capriano del Colle, ma è stato arrestato dopo un inseguimento intenso lungo il fiume Mella. La fuga si è conclusa con un tentativo di nuotare via, che però non ha funzionato. La polizia ha intercettato l’uomo sabato 13 febbraio 2026, durante un tentativo di eludere un controllo.

Fuga al fiume e arresto a Capriano: un inseguimento rocambolesco nel Bresciano. Un ladro è stato arrestato a Capriano del Colle, in provincia di Brescia, sabato 13 febbraio 2026, dopo un inseguimento ad alta velocità culminato con un tentativo di fuga a nuoto nel fiume Mella. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e noto alle forze dell’ordine, era sospettato di aver appena compiuto un furto in un’abitazione privata. L’allarme e l’inseguimento. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di venerdì, quando i carabinieri di Bagnolo Mella hanno notato un furgone nero procedere a velocità sostenuta lungo via Bazoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di quarant’anni è stato arrestato questa notte a Torino dopo aver tentato di svaligiare una cooperativa.

Una fuga rocambolesca sulla statale ha impegnato le forze dell'ordine per diverse ore, coinvolgendo una donna di Latiano alla guida di una Fiat Panda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.