Insediato il consiglio provinciale Limatola giuramento bis | Ripartiamo con entusiasmo

Ieri pomeriggio si è svolto l’insediamento ufficiale del consiglio provinciale, con la lettura del giuramento istituzionale da parte del presidente. Durante la cerimonia, il presidente ha dichiarato di ripartire con entusiasmo per il nuovo mandato amministrativo. La seduta ha segnato l’avvio delle attività del nuovo consiglio, dopo la formalizzazione del giuramento.

GROSSETO Insediato ufficialmente ieri pomeriggio il consiglio proviciale. In apertura dei lavori, il presidente Francesco Limatola ha letto il giuramento istituzionale segnando ufficialmente l’avvio del nuovo mandato amministrativo. Nel corso della seduta consiliare, preso atto dei risultati delle consultazioni elettorali di secondo grado dello scorso 15 marzo, è avvenuta la convalida degli eletti, dando così piena operatività all’organo consiliare. Siederanno in consiglio provinciale Valentino Bisconti; Gianfranco Chelini, Cinzia Pieraccini, Mattia Maule, per la lista "La Provincia in Comune". Angelo Pettrone per la lista "Insieme per la Provincia al centro" e Rita Bernardini; Olga Ciaramella; Chiara Orsini; Elismo Pesucci; Luciano Petrucci per la lista "Casamenti per la nostra Provincia". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insediato il consiglio provinciale. Limatola, giuramento bis: "Ripartiamo con entusiasmo" Articoli correlati Benevento, insediato il nuovo Consiglio provincialeIl Segretario Generale, quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, Maria Antonietta Iacobellis, al termiune della... Brindisi, insediato il nuovo Consiglio provinciale: approvati tutti i punti all’ordine del giornoIn apertura dei lavori, il neo presidente Angelo Pomes ha letto il giuramento istituzionale segnando ufficialmente l’avvio del nuovo mandato... Aggiornamenti e notizie su Insediato il consiglio provinciale... Temi più discussi: Insediato il nuovo consiglio provinciale a Caserta; Brindisi, insediato il nuovo Consiglio provinciale: approvati tutti i punti all’ordine del giorno; Grosseto : insediato il nuovo Consiglio provinciale .Il presidente Francesco Limatola ha prestato giuramento segnando l’avvio del nuovo mandato amministrativo. Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali; Si è insediato il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza. Insediato il nuovo Consiglio Provinciale di PotenzaSi è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza, segnando l’avvio di una nuova fase per l’Ente. Durante la seduta, il Presidente Christian Giordano ha illustrato l'aggiornamento ... lasiritide.it INSEDIATO IL CONSIGLIO PROVINCIALE E COSTITUITI I GRUPPI EntiIl Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha presieduto oggi la seduta di insediamento del Consiglio Provinciale riunito in seduta ordinaria presso la Sala Consiliare della Rocca dei ... realtasannita.it Teramo, insediato il nuovo consiglio provinciale: priorità a strade e scuole Si è insediato il nuovo consiglio provinciale di Teramo, eletto l’8 marzo con voto di secondo livello. L’assemblea è in gran parte rinnovata, con tre consiglieri uscenti confermati nel - facebook.com facebook Comitato consultivo Asp Vibo Valentia: costituito e insediato il direttivo x.com