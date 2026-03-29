Inghilterra auto sulla folla a Derby | pedoni feriti arrestato il conducente

Nella serata di sabato 28 marzo 2026, un uomo alla guida di una Suzuki Swift nera ha investito diversi pedoni nella zona di Friar Gate, nel centro storico di Derby. L’incidente ha provocato alcuni feriti, mentre il conducente è stato arrestato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali.

Notte di paura a Derby (Inghilterra), il capoluogo della contea del Derbyshire posto a cento chilometri a sud di Manchester. Intorno alle ore 21.30 di sabato 28 marzo 2026, infatti, un uomo alla guida di una Suzuki Swift nera ha investito diversi pedoni che si trovavano nella zona di Friar Gate, nel centro storico della città. Il 30enne alla guida della vettura è stato poi arrestato dalle forze dell'ordine giunte sul posto. L'intera area è stata interdetta alla circolazione anche per garantire l'intervento delle ambulanze. Numerosi i feriti, alcuni gravi, soccorsi sul posto dai paramedici prima di essere trasportate in ospedale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inghilterra, auto sulla folla a Derby: pedoni feriti, arrestato il conducente Articoli correlati Auto sulla folla della movida a Derby, in Inghilterra: 20 persone ferite, arrestato un 30enneUn uomo di 30 anni è stato arrestato nelle scorse ore con l'accusa di aver investito e ferito almeno 20 persone per le strade di Derby, in... Derby, auto sulla folla della movida: almeno 20 feriti, alcuni graviLa cronaca internazionale si tinge nuovamente di rosso a causa di un drammatico episodio verificatosi nel cuore del Regno Unito.