Infortunio Rabiot allarme dal ritiro della Francia | colpo al ginocchio per l’ex Juventus! Le sue condizioni

Durante il ritiro della nazionale, il centrocampista, ex Juventus, ha subito un infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a interrompere gli allenamenti e a saltare l’amichevole contro la Colombia. La squadra medica sta valutando le sue condizioni, senza ancora comunicare tempi di recupero definitivi. L’infortunio ha causato preoccupazione tra i preparatori e i tifosi.

Infortunio Rabiot, il centrocampista del Milan si ferma per un problema al ginocchio e salta la sfida amichevole contro la Colombia. La Francia non avrà a disposizione Adrien Rabiot per l’amichevole che questa sera alle 21 vedrà i transalpini affrontare la Colombia nel Maryland. Il centrocampista del Milan ha subito una botta al ginocchio in allenamento e sarà tenuto precauzionalmente a riposo per evitare problematiche fisiche peggiori. Questo stop gli impedisce di scendere regolarmente in campo, ma soprattutto riporta alla mente i brutti fantasmi di quanto già successo durante la stagione. Nello scorso ottobre, infatti, il ragazzo venne fermato dallo staff medico francese per un colpo al polpaccio, ma al rientro a Milanello dovette fermarsi per quasi un mese saltando ben 5 gare ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Rabiot, allarme dal ritiro della Francia: colpo al ginocchio per l’ex Juventus! Le sue condizioni Articoli correlati Infortunio Gila, problema al ginocchio contro l’Atalanta: Lazio in ansia! Le sue condizioniMercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato:... Infortunio Dybala, il fuoriclasse ex Juve si opera al ginocchio questa mattina: le sue condizioni e la speranza della Roma sui tempi di recuperodi Redazione JuventusNews24Infortunio Dybala, il fuoriclasse argentino si opera al ginocchio: ecco qual è la speranza della Roma sui tempi di... Approfondimenti e contenuti su Infortunio Rabiot Discussioni sull' argomento Rabiot a rischio in vista del Napoli? Furia e caos dopo l’infortunio!; Milan allarme Leão verso Napoli | rientro a Milanello e piano B con Gimenez o Fullkrug. FLASH | Milan, problemi per Rabiot in Nazionale: cosa è successo!Infortunio Rabiot - Occhio alle condizioni di Rabiot, che si è fermato in Nazionale: cosa è successo e cosa filtra verso Napoli-Milan! fantamaster.it Infortunio Rabiot, non si allena con la Francia! L’annuncio di Deschamps: allarme in casa Milan? Cosa filtra sulle condizioni del centrocampistaInfortunio Rabiot, non si allena con la Francia! L'annuncio di Deschamps: allarme in casa Milan? Cosa filtra sulle condizioni del centrocampista ... calcionews24.com Infortunio per #Rabiot Le ultime dal ritiro della Francia - facebook.com facebook Un fallo dell'interista su Rabiot punito con il cartellino giallo che ha avuto come conseguenza anche l'infortunio dopo il quale il difensore interista è stato portato a braccia fuori dal campo x.com