Infortunio Rabiot allarme dal ritiro della Francia | colpo al ginocchio per l’ex Juventus! Le sue condizioni

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ritiro della nazionale, il centrocampista, ex Juventus, ha subito un infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a interrompere gli allenamenti e a saltare l’amichevole contro la Colombia. La squadra medica sta valutando le sue condizioni, senza ancora comunicare tempi di recupero definitivi. L’infortunio ha causato preoccupazione tra i preparatori e i tifosi.

Infortunio Rabiot, il centrocampista del Milan si ferma per un problema al ginocchio e salta la sfida amichevole contro la Colombia. La Francia non avrà a disposizione  Adrien Rabiot  per l’amichevole che questa sera alle  21  vedrà i transalpini affrontare la Colombia nel Maryland. Il centrocampista del Milan ha subito una  botta al ginocchio in allenamento  e sarà tenuto precauzionalmente a riposo per evitare problematiche fisiche peggiori. Questo stop gli impedisce di scendere regolarmente in  campo, ma soprattutto  riporta alla mente i brutti fantasmi  di quanto già successo durante la stagione. Nello scorso ottobre, infatti, il ragazzo venne fermato dallo staff medico francese per un colpo al polpaccio, ma al rientro a Milanello dovette fermarsi per quasi un mese saltando ben  5  gare ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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