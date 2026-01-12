Norton-Cuffy Juventus il Genoa non fa sconti | l’esterno inglese partirà soltanto a fronte di offerte da… La cifra di mercato

Il Genoa mantiene alta la richiesta per Norton-Cuffy, valutandolo circa 20 milioni di euro. La Juventus lavora per ridurre la cifra e trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, con l’obiettivo di concludere l’operazione nel minor tempo possibile. La trattativa resta in corso, mentre le parti cercano una soluzione che possa favorire l’ingaggio dell’esterno inglese senza eccessivi sforzi economici.

